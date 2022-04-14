Bright Union (BRIGHT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bright Union (BRIGHT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bright Union (BRIGHT) Informasjon Bright Union is a crypto coverage (“insurance”) aggregation platform that allows user to easily protect their capital from hacks, smart contract fails, and rug pulls. Bright Union as aggregator facilitates three key actions: Compare, buy and manage crypto coverages on different platforms from a single interface Provide coverage by staking stable coins or matured currencies on different platforms from a single interface. Stake at Bright Union and become part of the DAO (the Union). Bright Union does not stop at being an Aggregator, we are also an DeFi coverage accelerator. “We make risk markets work” through our innovative Bright Treasury . In short: the Bright Treasury will take positions in the crypto risk markets, and will provide superior investment opportunities for crypto users. Offisiell nettside: https://brightunion.io/ Kjøp BRIGHT nå!

Bright Union (BRIGHT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bright Union (BRIGHT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.42K $ 31.42K $ 31.42K Total forsyning: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Sirkulerende forsyning: $ 24.13M $ 24.13M $ 24.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 143.23K $ 143.23K $ 143.23K All-time high: $ 0.721301 $ 0.721301 $ 0.721301 All-Time Low: $ 0.00128678 $ 0.00128678 $ 0.00128678 Nåværende pris: $ 0.00130209 $ 0.00130209 $ 0.00130209 Lær mer om Bright Union (BRIGHT) pris

Bright Union (BRIGHT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bright Union (BRIGHT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BRIGHT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BRIGHT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BRIGHTs tokenomics, kan du utforske BRIGHT tokenets livepris!

BRIGHT prisforutsigelse Vil du vite hvor BRIGHT kan være på vei? Vår BRIGHT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BRIGHT tokenets prisforutsigelse nå!

