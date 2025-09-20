Bright Union (BRIGHT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.721301 Laveste pris $ 0.00128678 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00%

Bright Union (BRIGHT) sanntidsprisen er $0.00130209. I løpet av de siste 24 timene har BRIGHT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRIGHT er $ 0.721301, mens den rekordlave prisen er $ 0.00128678.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRIGHT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bright Union (BRIGHT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.42K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 143.23K Opplagsforsyning 24.13M Total forsyning 110,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bright Union er $ 31.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRIGHT er 24.13M, med en total tilgang på 110000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 143.23K.