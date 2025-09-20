Bridged WETH (WETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,444.5 $ 4,444.5 $ 4,444.5 24 timer lav $ 4,540.4 $ 4,540.4 $ 4,540.4 24 timer høy 24 timer lav $ 4,444.5$ 4,444.5 $ 4,444.5 24 timer høy $ 4,540.4$ 4,540.4 $ 4,540.4 All Time High $ 4,943.58$ 4,943.58 $ 4,943.58 Laveste pris $ 1,404.68$ 1,404.68 $ 1,404.68 Prisendring (1H) +0.16% Prisendring (1D) -1.27% Prisendring (7D) -5.18% Prisendring (7D) -5.18%

Bridged WETH (WETH) sanntidsprisen er $4,477.25. I løpet av de siste 24 timene har WETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,444.5 og et toppnivå på $ 4,540.4, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WETH er $ 4,943.58, mens den rekordlave prisen er $ 1,404.68.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WETH endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -1.27% over 24 timer og -5.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bridged WETH (WETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning ---- --

Nåværende markedsverdi på Bridged WETH er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WETH er 0.00, med en total tilgang på . Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 0.00.