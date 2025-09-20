Bridged WBNB (WBNB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 970.32 $ 970.32 $ 970.32 24 timer lav $ 1,004.9 $ 1,004.9 $ 1,004.9 24 timer høy 24 timer lav $ 970.32$ 970.32 $ 970.32 24 timer høy $ 1,004.9$ 1,004.9 $ 1,004.9 All Time High $ 1,004.9$ 1,004.9 $ 1,004.9 Laveste pris $ 266.02$ 266.02 $ 266.02 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) +1.27% Prisendring (7D) +5.96% Prisendring (7D) +5.96%

Bridged WBNB (WBNB) sanntidsprisen er $998.01. I løpet av de siste 24 timene har WBNB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 970.32 og et toppnivå på $ 1,004.9, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WBNB er $ 1,004.9, mens den rekordlave prisen er $ 266.02.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WBNB endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, +1.27% over 24 timer og +5.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bridged WBNB (WBNB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 3,835.862540938226 3,835.862540938226 3,835.862540938226

Nåværende markedsverdi på Bridged WBNB er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WBNB er 0.00, med en total tilgang på 3835.862540938226. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.82M.