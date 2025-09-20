Bridged WAVAX (WAVAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 15.08 $ 15.08 $ 15.08 24 timer lav $ 15.72 $ 15.72 $ 15.72 24 timer høy 24 timer lav $ 15.08$ 15.08 $ 15.08 24 timer høy $ 15.72$ 15.72 $ 15.72 All Time High $ 45.08$ 45.08 $ 45.08 Laveste pris $ 14.77$ 14.77 $ 14.77 Prisendring (1H) +0.15% Prisendring (1D) -2.38% Prisendring (7D) -14.31% Prisendring (7D) -14.31%

Bridged WAVAX (WAVAX) sanntidsprisen er $15.13. I løpet av de siste 24 timene har WAVAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 15.08 og et toppnivå på $ 15.72, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAVAX er $ 45.08, mens den rekordlave prisen er $ 14.77.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAVAX endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -2.38% over 24 timer og -14.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bridged WAVAX (WAVAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 481.13K$ 481.13K $ 481.13K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 31,801.52077190066 31,801.52077190066 31,801.52077190066

Nåværende markedsverdi på Bridged WAVAX er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAVAX er 0.00, med en total tilgang på 31801.52077190066. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 481.13K.