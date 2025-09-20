Bridged USDT (USDT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.996271 $ 0.996271 $ 0.996271 24 timer lav $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 24 timer høy 24 timer lav $ 0.996271$ 0.996271 $ 0.996271 24 timer høy $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 All Time High $ 2.02$ 2.02 $ 2.02 Laveste pris $ 0.95296$ 0.95296 $ 0.95296 Prisendring (1H) +0.36% Prisendring (1D) +0.09% Prisendring (7D) +0.06% Prisendring (7D) +0.06%

Bridged USDT (USDT) sanntidsprisen er $1.002. I løpet av de siste 24 timene har USDT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.996271 og et toppnivå på $ 1.006, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDT er $ 2.02, mens den rekordlave prisen er $ 0.95296.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDT endret seg med +0.36% i løpet av den siste timen, +0.09% over 24 timer og +0.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bridged USDT (USDT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning ---- --

Nåværende markedsverdi på Bridged USDT er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDT er 0.00, med en total tilgang på . Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 0.00.