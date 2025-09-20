Dagens Bridged USDT livepris er 1.002 USD. Spor prisoppdateringer for USDT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bridged USDT livepris er 1.002 USD. Spor prisoppdateringer for USDT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om USDT

USDT Prisinformasjon

USDT tokenomics

USDT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Bridged USDT Logo

Bridged USDT Pris (USDT)

Ikke oppført

1 USDT til USD livepris:

$1.002
$1.002$1.002
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Bridged USDT (USDT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:32:55 (UTC+8)

Bridged USDT (USDT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.996271
$ 0.996271$ 0.996271
24 timer lav
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
24 timer høy

$ 0.996271
$ 0.996271$ 0.996271

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 2.02
$ 2.02$ 2.02

$ 0.95296
$ 0.95296$ 0.95296

+0.36%

+0.09%

+0.06%

+0.06%

Bridged USDT (USDT) sanntidsprisen er $1.002. I løpet av de siste 24 timene har USDT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.996271 og et toppnivå på $ 1.006, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDT er $ 2.02, mens den rekordlave prisen er $ 0.95296.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDT endret seg med +0.36% i løpet av den siste timen, +0.09% over 24 timer og +0.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bridged USDT (USDT) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

--
----

Nåværende markedsverdi på Bridged USDT er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDT er 0.00, med en total tilgang på . Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 0.00.

Bridged USDT (USDT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Bridged USDT til USD ble $ +0.00089226.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Bridged USDT til USD ble $ +0.0020783484.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Bridged USDT til USD ble $ +0.0032999868.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Bridged USDT til USD ble $ +0.0023191192047899.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00089226+0.09%
30 dager$ +0.0020783484+0.21%
60 dager$ +0.0032999868+0.33%
90 dager$ +0.0023191192047899+0.23%

Hva er Bridged USDT (USDT)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Bridged USDT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bridged USDT (USDT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bridged USDT (USDT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bridged USDT.

Sjekk Bridged USDTprisprognosen nå!

USDT til lokale valutaer

Bridged USDT (USDT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bridged USDT (USDT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USDT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Bridged USDT (USDT)

Hvor mye er Bridged USDT (USDT) verdt i dag?
Live USDT prisen i USD er 1.002 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USDT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USDT til USD er $ 1.002. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bridged USDT?
Markedsverdien for USDT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USDT?
Den sirkulerende forsyningen av USDT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDT ?
USDT oppnådde en ATH-pris på 2.02 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USDT?
USDT så en ATL-pris på 0.95296 USD.
Hva er handelsvolumet til USDT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDT er -- USD.
Vil USDT gå høyere i år?
USDT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:32:55 (UTC+8)

Bridged USDT (USDT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.