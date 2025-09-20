Bridged BUSD (BUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.098349 $ 0.098349 $ 0.098349 24 timer lav $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 24 timer høy 24 timer lav $ 0.098349$ 0.098349 $ 0.098349 24 timer høy $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 All Time High $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 Laveste pris $ 0.074818$ 0.074818 $ 0.074818 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +912.00% Prisendring (7D) +5.54% Prisendring (7D) +5.54%

Bridged BUSD (BUSD) sanntidsprisen er $1.011. I løpet av de siste 24 timene har BUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.098349 og et toppnivå på $ 1.011, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BUSD er $ 2.08, mens den rekordlave prisen er $ 0.074818.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BUSD endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +912.00% over 24 timer og +5.54% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bridged BUSD (BUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning ---- --

Nåværende markedsverdi på Bridged BUSD er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BUSD er 0.00, med en total tilgang på . Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 0.00.