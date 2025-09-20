Bridged Andromeda (SANDR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0012187 $ 0.0012187 $ 0.0012187 24 timer lav $ 0.00150512 $ 0.00150512 $ 0.00150512 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0012187$ 0.0012187 $ 0.0012187 24 timer høy $ 0.00150512$ 0.00150512 $ 0.00150512 All Time High $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 Laveste pris $ 0.0012187$ 0.0012187 $ 0.0012187 Prisendring (1H) -0.20% Prisendring (1D) -16.89% Prisendring (7D) -23.38% Prisendring (7D) -23.38%

Bridged Andromeda (SANDR) sanntidsprisen er $0.00125082. I løpet av de siste 24 timene har SANDR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0012187 og et toppnivå på $ 0.00150512, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SANDR er $ 1.3, mens den rekordlave prisen er $ 0.0012187.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SANDR endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -16.89% over 24 timer og -23.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bridged Andromeda (SANDR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning ---- --

Nåværende markedsverdi på Bridged Andromeda er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SANDR er 0.00, med en total tilgang på . Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 0.00.