Bridge Mutual (BMI) Informasjon Bridge Mutual is a decentralized, discretionary p2p/p2b insurance platform that provides coverage for stablecoins, centralized exchanges, and smart contracts. Its platform allows users to provide insurance coverage, decide on insurance payouts, and get compensated for taking part in the ecosystem. Offisiell nettside: https://bridgemutual.io

Bridge Mutual (BMI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bridge Mutual (BMI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 133.05K $ 133.05K $ 133.05K Total forsyning: $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M Sirkulerende forsyning: $ 64.70M $ 64.70M $ 64.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 329.04K $ 329.04K $ 329.04K All-time high: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00205966 $ 0.00205966 $ 0.00205966 Lær mer om Bridge Mutual (BMI) pris

Bridge Mutual (BMI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bridge Mutual (BMI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BMI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BMI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BMIs tokenomics, kan du utforske BMI tokenets livepris!

BMI prisforutsigelse Vil du vite hvor BMI kan være på vei? Vår BMI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BMI tokenets prisforutsigelse nå!

