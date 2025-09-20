BRICS Chain (BRICS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 21.03, 24 timer høy $ 25.46, All Time High $ 316.56, Laveste pris $ 0.67675, Prisendring (1H) +11.25%, Prisendring (1D) +16.92%, Prisendring (7D) +37.38%

BRICS Chain (BRICS) sanntidsprisen er $25.22. I løpet av de siste 24 timene har BRICS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 21.03 og et toppnivå på $ 25.46, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRICS er $ 316.56, mens den rekordlave prisen er $ 0.67675.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRICS endret seg med +11.25% i løpet av den siste timen, +16.92% over 24 timer og +37.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BRICS Chain (BRICS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 25.22B, Opplagsforsyning 0.00, Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BRICS Chain er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRICS er 0.00, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.22B.