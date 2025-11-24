brickcoin pris i dag

Sanntids brickcoin (BRICK) pris i dag er --, med en 4.36% endring de siste 24 timene. Nåværende BRICK til USD konverteringssats er -- per BRICK.

brickcoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,667.83, med en sirkulerende forsyning på 994.12M BRICK. I løpet av de siste 24 timene BRICK har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00115065, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har BRICK beveget seg -- i løpet av den siste timen og -6.28% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

brickcoin (BRICK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.67K$ 6.67K $ 6.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.67K$ 6.67K $ 6.67K Opplagsforsyning 994.12M 994.12M 994.12M Total forsyning 994,116,150.589385 994,116,150.589385 994,116,150.589385

Nåværende markedsverdi på brickcoin er $ 6.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRICK er 994.12M, med en total tilgang på 994116150.589385. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.67K.