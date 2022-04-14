BribeAI (BRAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BribeAI (BRAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BribeAI (BRAI) Informasjon BribeAI Bot enhances sniping skills. With our bot you can check and analyze the best bribes used on past launches. Capable to find the best snipers. Our bot helps you become a better sniper. Use our bot to get an idea on the best bribe to be used on next launches based on several factors like token hype, similarities, community etc. Stop over/under-bribing with BribeAI Bot. Offisiell nettside: https://bribeai.com Teknisk dokument: https://docs.bribeai.com

BribeAI (BRAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BribeAI (BRAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.05K $ 21.05K $ 21.05K All-time high: $ 0.368373 $ 0.368373 $ 0.368373 All-Time Low: $ 0.00101469 $ 0.00101469 $ 0.00101469 Nåværende pris: $ 0.00210449 $ 0.00210449 $ 0.00210449 Lær mer om BribeAI (BRAI) pris

BribeAI (BRAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BribeAI (BRAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BRAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BRAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BRAIs tokenomics, kan du utforske BRAI tokenets livepris!

BRAI prisforutsigelse Vil du vite hvor BRAI kan være på vei? Vår BRAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BRAI tokenets prisforutsigelse nå!

