BRIAH pris i dag

Sanntids BRIAH (BRIAH) pris i dag er $ 0.00017539, med en 2.61% endring de siste 24 timene. Nåværende BRIAH til USD konverteringssats er $ 0.00017539 per BRIAH.

BRIAH rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 173,851, med en sirkulerende forsyning på 996.97M BRIAH. I løpet av de siste 24 timene BRIAH har den blitt handlet mellom $ 0.00016437(laveste) og $ 0.00017721 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00361951, mens tidenes laveste notering var $ 0.00014718.

Kortsiktig har BRIAH beveget seg -0.78% i løpet av den siste timen og -22.67% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BRIAH (BRIAH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 173.85K$ 173.85K $ 173.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 173.85K$ 173.85K $ 173.85K Opplagsforsyning 996.97M 996.97M 996.97M Total forsyning 996,966,560.285 996,966,560.285 996,966,560.285

