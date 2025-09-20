Brewlabs (BREW) Prisinformasjon (USD)

Brewlabs (BREW) sanntidsprisen er $0.02583908. I løpet av de siste 24 timene har BREW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02567704 og et toppnivå på $ 0.02583908, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BREW er $ 0.157077, mens den rekordlave prisen er $ 0.02280459.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BREW endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.49% over 24 timer og -1.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Brewlabs (BREW) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Brewlabs er $ 515.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BREW er 19.96M, med en total tilgang på 19969152.56463704. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 515.99K.