Brewlabs Pris (BREW)

1 BREW til USD livepris:

$0.02583908
+0.40%1D
USD
Brewlabs (BREW) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:19:04 (UTC+8)

Brewlabs (BREW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02567704
24 timer lav
$ 0.02583908
24 timer høy

$ 0.02567704
$ 0.02583908
$ 0.157077
$ 0.02280459
--

+0.49%

-1.93%

-1.93%

Brewlabs (BREW) sanntidsprisen er $0.02583908. I løpet av de siste 24 timene har BREW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02567704 og et toppnivå på $ 0.02583908, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BREW er $ 0.157077, mens den rekordlave prisen er $ 0.02280459.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BREW endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.49% over 24 timer og -1.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Brewlabs (BREW) Markedsinformasjon

$ 515.79K
--
$ 515.99K
19.96M
19,969,152.56463704
Nåværende markedsverdi på Brewlabs er $ 515.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BREW er 19.96M, med en total tilgang på 19969152.56463704. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 515.99K.

Brewlabs (BREW) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Brewlabs til USD ble $ +0.00012482.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Brewlabs til USD ble $ +0.0019933816.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Brewlabs til USD ble $ -0.0125551107.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Brewlabs til USD ble $ -0.02810526567625509.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00012482+0.49%
30 dager$ +0.0019933816+7.71%
60 dager$ -0.0125551107-48.58%
90 dager$ -0.02810526567625509-52.10%

Hva er Brewlabs (BREW)

Brewlabs (BREW) Ressurs

Brewlabs Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Brewlabs (BREW) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Brewlabs (BREW) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Brewlabs.

Sjekk Brewlabsprisprognosen nå!

BREW til lokale valutaer

Brewlabs (BREW) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Brewlabs (BREW) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BREW tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Brewlabs (BREW)

Hvor mye er Brewlabs (BREW) verdt i dag?
Live BREW prisen i USD er 0.02583908 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BREW-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BREW til USD er $ 0.02583908. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Brewlabs?
Markedsverdien for BREW er $ 515.79K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BREW?
Den sirkulerende forsyningen av BREW er 19.96M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBREW ?
BREW oppnådde en ATH-pris på 0.157077 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BREW?
BREW så en ATL-pris på 0.02280459 USD.
Hva er handelsvolumet til BREW?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BREW er -- USD.
Vil BREW gå høyere i år?
BREW kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BREW prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:19:04 (UTC+8)

