Dagens Brett Gold livepris er 0.00003117 USD. Spor prisoppdateringer for BRETTGOLD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRETTGOLD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BRETTGOLD

BRETTGOLD Prisinformasjon

BRETTGOLD Offisiell nettside

BRETTGOLD tokenomics

BRETTGOLD Prisprognose

Brett Gold Pris (BRETTGOLD)

1 BRETTGOLD til USD livepris:

0.00%1D
Brett Gold (BRETTGOLD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:46:42 (UTC+8)

Brett Gold (BRETTGOLD) Prisinformasjon (USD)

Brett Gold (BRETTGOLD) sanntidsprisen er $0.00003117. I løpet av de siste 24 timene har BRETTGOLD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRETTGOLD er $ 0.00254442, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002246.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRETTGOLD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +6.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Brett Gold (BRETTGOLD) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Brett Gold er $ 31.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRETTGOLD er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.17K.

Brett Gold (BRETTGOLD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Brett Gold til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Brett Gold til USD ble $ +0.0000068689.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Brett Gold til USD ble $ -0.0000002733.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Brett Gold til USD ble $ +0.000005986133542143613.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000068689+22.04%
60 dager$ -0.0000002733-0.87%
90 dager$ +0.000005986133542143613+23.77%

Hva er Brett Gold (BRETTGOLD)

Community takeover of Solana's most golden meme coin - $BrettGold

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Brett Gold (BRETTGOLD) Ressurs

Offisiell nettside

Brett Gold Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Brett Gold (BRETTGOLD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Brett Gold (BRETTGOLD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Brett Gold.

Sjekk Brett Goldprisprognosen nå!

Brett Gold (BRETTGOLD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Brett Gold (BRETTGOLD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BRETTGOLD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Brett Gold (BRETTGOLD)

Hvor mye er Brett Gold (BRETTGOLD) verdt i dag?
Live BRETTGOLD prisen i USD er 0.00003117 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BRETTGOLD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BRETTGOLD til USD er $ 0.00003117. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Brett Gold?
Markedsverdien for BRETTGOLD er $ 31.17K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BRETTGOLD?
Den sirkulerende forsyningen av BRETTGOLD er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBRETTGOLD ?
BRETTGOLD oppnådde en ATH-pris på 0.00254442 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BRETTGOLD?
BRETTGOLD så en ATL-pris på 0.00002246 USD.
Hva er handelsvolumet til BRETTGOLD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BRETTGOLD er -- USD.
Vil BRETTGOLD gå høyere i år?
BRETTGOLD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BRETTGOLD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:46:42 (UTC+8)

Brett Gold (BRETTGOLD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

