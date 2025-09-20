Brett Gold (BRETTGOLD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00254442$ 0.00254442 $ 0.00254442 Laveste pris $ 0.00002246$ 0.00002246 $ 0.00002246 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +6.95% Prisendring (7D) +6.95%

Brett Gold (BRETTGOLD) sanntidsprisen er $0.00003117. I løpet av de siste 24 timene har BRETTGOLD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRETTGOLD er $ 0.00254442, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002246.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRETTGOLD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +6.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Brett Gold (BRETTGOLD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.17K$ 31.17K $ 31.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.17K$ 31.17K $ 31.17K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Brett Gold er $ 31.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRETTGOLD er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.17K.