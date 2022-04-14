BreakBot (BREAK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BreakBot (BREAK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BreakBot (BREAK) Informasjon A platform where users can create their own agent to be jail broken by others to test the security of their agents. Way it works is a User will seed an Agent with an initial LP and Prompt, which then other users will try and crack to get the hidden phrase. Every attempt costs money and is added to the LP, once a degen is able to "Crack" the AI. They are rewarded with 70% of the LP money, the creator gets 20% and platform gets 10% 50% of which is burnt. Offisiell nettside: https://breakbot.xyz Kjøp BREAK nå!

BreakBot (BREAK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BreakBot (BREAK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.24K $ 14.24K $ 14.24K Total forsyning: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M Sirkulerende forsyning: $ 993.58M $ 993.58M $ 993.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.33K $ 14.33K $ 14.33K All-time high: $ 0.00144929 $ 0.00144929 $ 0.00144929 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BreakBot (BREAK) pris

BreakBot (BREAK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BreakBot (BREAK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BREAK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BREAK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BREAKs tokenomics, kan du utforske BREAK tokenets livepris!

