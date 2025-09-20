BreakBot (BREAK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00144929 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +14.31%

BreakBot (BREAK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BREAK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BREAK er $ 0.00144929, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BREAK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +14.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BreakBot (BREAK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.88K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.98K Opplagsforsyning 993.58M Total forsyning 999,650,368.737383

Nåværende markedsverdi på BreakBot er $ 14.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BREAK er 993.58M, med en total tilgang på 999650368.737383. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.98K.