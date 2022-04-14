BRAZILIAN MIKU (MIKU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BRAZILIAN MIKU (MIKU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BRAZILIAN MIKU (MIKU) Informasjon In the second place this year, we have everyone's beloved Vocaloid, Hatsune Miku! But not it's not just your normal Miku this time, it's her alternative versions from every country on Earth and every fandom in existence. This year's biggest fan art craze started with artist @ErinArtista posting artwork of Brazilian Miku tanned with visible tan lines, wearing sunglasses on her head, a crop top with the flag of Brazil on it and short denim shorts. Two months later, another artist posted an artwork inspired by it, and the rest is meme history, as the design inspired hundreds of artists to share their versions of Brazilian Miku, which was followed by artists taking the idea further and creating versions of Miku from France, Poland, Mexico and other countries, and furthermore yet as Miku started traveling through fandoms. Suffice it to say, we've got hundreds of amazing artworks for every Miku fan to enjoy and built an entire Mikuverse together in the process. Offisiell nettside: https://brazilianmiku.fun Kjøp MIKU nå!

BRAZILIAN MIKU (MIKU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BRAZILIAN MIKU (MIKU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 22.08K $ 22.08K $ 22.08K Total forsyning: $ 996.01M $ 996.01M $ 996.01M Sirkulerende forsyning: $ 996.01M $ 996.01M $ 996.01M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.08K $ 22.08K $ 22.08K All-time high: $ 0.00357582 $ 0.00357582 $ 0.00357582 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BRAZILIAN MIKU (MIKU) pris

BRAZILIAN MIKU (MIKU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BRAZILIAN MIKU (MIKU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MIKU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MIKU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MIKUs tokenomics, kan du utforske MIKU tokenets livepris!

MIKU prisforutsigelse Vil du vite hvor MIKU kan være på vei? Vår MIKU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MIKU tokenets prisforutsigelse nå!

