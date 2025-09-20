BRAZILIAN MIKU (MIKU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00357582$ 0.00357582 $ 0.00357582 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.78% Prisendring (7D) +7.81% Prisendring (7D) +7.81%

BRAZILIAN MIKU (MIKU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MIKU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MIKU er $ 0.00357582, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MIKU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.78% over 24 timer og +7.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BRAZILIAN MIKU (MIKU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.99K$ 23.99K $ 23.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.99K$ 23.99K $ 23.99K Opplagsforsyning 996.02M 996.02M 996.02M Total forsyning 996,017,606.451265 996,017,606.451265 996,017,606.451265

Nåværende markedsverdi på BRAZILIAN MIKU er $ 23.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MIKU er 996.02M, med en total tilgang på 996017606.451265. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.99K.