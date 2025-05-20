BRANDY (BRANDY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BRANDY (BRANDY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BRANDY (BRANDY) Informasjon Brandy was a curious blend of two well-loved icons from the Boy’s Club comics. When their digital essences combined, the result was Brandy—a creature who embodied the best of both worlds and became an inspiration for everyone. As Brandy engaged with fans, it naturally sparked discussions about everything from the latest trends to the best crypto in the market. BRANDY token launched at 20th of May 2025 is a meme token on the Solana blockchain. Offisiell nettside: https://brandysol.com/ Kjøp BRANDY nå!

BRANDY (BRANDY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BRANDY (BRANDY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.15K $ 7.15K $ 7.15K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.15K $ 7.15K $ 7.15K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BRANDY (BRANDY) pris

BRANDY (BRANDY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BRANDY (BRANDY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BRANDY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BRANDY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BRANDYs tokenomics, kan du utforske BRANDY tokenets livepris!

BRANDY prisforutsigelse Vil du vite hvor BRANDY kan være på vei? Vår BRANDY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BRANDY tokenets prisforutsigelse nå!

