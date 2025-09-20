Dagens BRANDY livepris er 0.00000797 USD. Spor prisoppdateringer for BRANDY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRANDY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BRANDY livepris er 0.00000797 USD. Spor prisoppdateringer for BRANDY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRANDY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

BRANDY Pris (BRANDY)

1 BRANDY til USD livepris:

+0.20%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator.
BRANDY (BRANDY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:28:41 (UTC+8)

BRANDY (BRANDY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.07%

+0.23%

-1.07%

-1.07%

BRANDY (BRANDY) sanntidsprisen er $0.00000797. I løpet av de siste 24 timene har BRANDY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000785 og et toppnivå på $ 0.0000081, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRANDY er $ 0.0008306, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000526.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRANDY endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, +0.23% over 24 timer og -1.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BRANDY (BRANDY) Markedsinformasjon

$ 8.00K
--
$ 8.00K
1.00B
1,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på BRANDY er $ 8.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRANDY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.00K.

BRANDY (BRANDY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BRANDY til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BRANDY til USD ble $ +0.0000035650.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BRANDY til USD ble $ -0.0000021351.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BRANDY til USD ble $ -0.00009400129739758281.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.23%
30 dager$ +0.0000035650+44.73%
60 dager$ -0.0000021351-26.79%
90 dager$ -0.00009400129739758281-92.18%

Hva er BRANDY (BRANDY)

Brandy was a curious blend of two well-loved icons from the Boy’s Club comics. When their digital essences combined, the result was Brandy—a creature who embodied the best of both worlds and became an inspiration for everyone. As Brandy engaged with fans, it naturally sparked discussions about everything from the latest trends to the best crypto in the market. BRANDY token launched at 20th of May 2025 is a meme token on the Solana blockchain.

BRANDY (BRANDY) Ressurs

BRANDY Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BRANDY (BRANDY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BRANDY (BRANDY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BRANDY.

BRANDY (BRANDY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BRANDY (BRANDY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BRANDY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BRANDY (BRANDY)

Hvor mye er BRANDY (BRANDY) verdt i dag?
Live BRANDY prisen i USD er 0.00000797 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BRANDY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BRANDY til USD er $ 0.00000797. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BRANDY?
Markedsverdien for BRANDY er $ 8.00K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BRANDY?
Den sirkulerende forsyningen av BRANDY er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBRANDY ?
BRANDY oppnådde en ATH-pris på 0.0008306 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BRANDY?
BRANDY så en ATL-pris på 0.00000526 USD.
Hva er handelsvolumet til BRANDY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BRANDY er -- USD.
Vil BRANDY gå høyere i år?
BRANDY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BRANDY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:28:41 (UTC+8)

BRANDY (BRANDY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.