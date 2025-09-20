BRANDY (BRANDY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000785 24 timer lav $ 0.0000081 24 timer høy All Time High $ 0.0008306 Laveste pris $ 0.00000526 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) +0.23% Prisendring (7D) -1.07%

BRANDY (BRANDY) sanntidsprisen er $0.00000797. I løpet av de siste 24 timene har BRANDY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000785 og et toppnivå på $ 0.0000081, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRANDY er $ 0.0008306, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000526.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRANDY endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, +0.23% over 24 timer og -1.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BRANDY (BRANDY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.00K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.00K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BRANDY er $ 8.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRANDY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.00K.