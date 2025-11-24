Brainrot Research pris i dag

Sanntids Brainrot Research (BRNRT) pris i dag er $ 0.0000178, med en 1.30% endring de siste 24 timene. Nåværende BRNRT til USD konverteringssats er $ 0.0000178 per BRNRT.

Brainrot Research rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 17,788.41, med en sirkulerende forsyning på 999.59M BRNRT. I løpet av de siste 24 timene BRNRT har den blitt handlet mellom $ 0.00001624(laveste) og $ 0.00001797 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00060333, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001521.

Kortsiktig har BRNRT beveget seg +0.10% i løpet av den siste timen og +5.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Brainrot Research (BRNRT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.79K$ 17.79K $ 17.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.79K$ 17.79K $ 17.79K Opplagsforsyning 999.59M 999.59M 999.59M Total forsyning 999,573,279.8962418 999,573,279.8962418 999,573,279.8962418

