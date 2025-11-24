bozo the bull pris i dag

Sanntids bozo the bull (BOZO) pris i dag er $ 0.00000792, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende BOZO til USD konverteringssats er $ 0.00000792 per BOZO.

bozo the bull rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,916.46, med en sirkulerende forsyning på 999.66M BOZO. I løpet av de siste 24 timene BOZO har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00106071, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000778.

Kortsiktig har BOZO beveget seg -- i løpet av den siste timen og -19.98% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

bozo the bull (BOZO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.92K$ 7.92K $ 7.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.92K$ 7.92K $ 7.92K Opplagsforsyning 999.66M 999.66M 999.66M Total forsyning 999,657,844.595524 999,657,844.595524 999,657,844.595524

