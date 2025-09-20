Bozo Collective (BOZO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -2.62% Prisendring (1D) -9.60% Prisendring (7D) -11.89% Prisendring (7D) -11.89%

Bozo Collective (BOZO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BOZO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOZO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOZO endret seg med -2.62% i løpet av den siste timen, -9.60% over 24 timer og -11.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bozo Collective (BOZO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 214.95K$ 214.95K $ 214.95K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bozo Collective er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOZO er 0.00, med en total tilgang på 100000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 214.95K.