Bozo Benk (BOZO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00367706 $ 0.00367706 $ 0.00367706 24 timer lav $ 0.00444859 $ 0.00444859 $ 0.00444859 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00367706$ 0.00367706 $ 0.00367706 24 timer høy $ 0.00444859$ 0.00444859 $ 0.00444859 All Time High $ 0.068165$ 0.068165 $ 0.068165 Laveste pris $ 0.00109205$ 0.00109205 $ 0.00109205 Prisendring (1H) -1.88% Prisendring (1D) -11.55% Prisendring (7D) -2.57% Prisendring (7D) -2.57%

Bozo Benk (BOZO) sanntidsprisen er $0.00388984. I løpet av de siste 24 timene har BOZO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00367706 og et toppnivå på $ 0.00444859, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOZO er $ 0.068165, mens den rekordlave prisen er $ 0.00109205.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOZO endret seg med -1.88% i løpet av den siste timen, -11.55% over 24 timer og -2.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bozo Benk (BOZO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M Opplagsforsyning 798.96M 798.96M 798.96M Total forsyning 798,964,651.5945095 798,964,651.5945095 798,964,651.5945095

Nåværende markedsverdi på Bozo Benk er $ 3.11M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOZO er 798.96M, med en total tilgang på 798964651.5945095. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.11M.