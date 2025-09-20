Boysclubbase ($BOYS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00200436 24 timer høy $ 0.00205561 All Time High $ 0.171173 Laveste pris $ 0.00104845 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -1.73% Prisendring (7D) -8.49%

Boysclubbase ($BOYS) sanntidsprisen er $0.00201516. I løpet av de siste 24 timene har $BOYS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00200436 og et toppnivå på $ 0.00205561, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $BOYS er $ 0.171173, mens den rekordlave prisen er $ 0.00104845.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $BOYS endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -1.73% over 24 timer og -8.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Boysclubbase ($BOYS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 201.51K Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Boysclubbase er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $BOYS er 0.00, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 201.51K.