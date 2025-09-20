Boysclub on Sui (BOYSS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00016414 24 timer høy $ 0.00017651 All Time High $ 0.0152777 Laveste pris $ 0.00006938 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +2.59% Prisendring (7D) -4.77%

Boysclub on Sui (BOYSS) sanntidsprisen er $0.00017395. I løpet av de siste 24 timene har BOYSS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00016414 og et toppnivå på $ 0.00017651, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOYSS er $ 0.0152777, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006938.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOYSS endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +2.59% over 24 timer og -4.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Boysclub on Sui (BOYSS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.05K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.05K Opplagsforsyning 75.00M Total forsyning 75,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Boysclub on Sui er $ 13.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOYSS er 75.00M, med en total tilgang på 75000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.05K.