BountyMarketCap (BMC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.099213 $ 0.099213 $ 0.099213 24 timer lav $ 0.102678 $ 0.102678 $ 0.102678 24 timer høy 24 timer lav $ 0.099213$ 0.099213 $ 0.099213 24 timer høy $ 0.102678$ 0.102678 $ 0.102678 All Time High $ 0.488824$ 0.488824 $ 0.488824 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -2.75% Prisendring (7D) -5.06% Prisendring (7D) -5.06%

BountyMarketCap (BMC) sanntidsprisen er $0.099709. I løpet av de siste 24 timene har BMC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.099213 og et toppnivå på $ 0.102678, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BMC er $ 0.488824, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BMC endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -2.75% over 24 timer og -5.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BountyMarketCap (BMC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.97M$ 9.97M $ 9.97M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.97M$ 9.97M $ 9.97M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BountyMarketCap er $ 9.97M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BMC er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.97M.