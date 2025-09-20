BountyKinds YU (YU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.603405 24 timer lav $ 0.620967 24 timer høy 24 timer lav $ 0.603405 24 timer høy $ 0.620967 All Time High $ 2.45 Laveste pris $ 0.325832 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) +0.91% Prisendring (7D) +4.35%

BountyKinds YU (YU) sanntidsprisen er $0.619271. I løpet av de siste 24 timene har YU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.603405 og et toppnivå på $ 0.620967, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YU er $ 2.45, mens den rekordlave prisen er $ 0.325832.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YU endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, +0.91% over 24 timer og +4.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BountyKinds YU (YU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.56M Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 50,965,609.21734188

Nåværende markedsverdi på BountyKinds YU er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YU er 0.00, med en total tilgang på 50965609.21734188. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.56M.