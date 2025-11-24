BOUNCY BALL of OFiD Fun pris i dag

Sanntids BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) pris i dag er $ 0.00002564, med en 3.22% endring de siste 24 timene. Nåværende E𝕏PB til USD konverteringssats er $ 0.00002564 per E𝕏PB.

BOUNCY BALL of OFiD Fun rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 25,096, med en sirkulerende forsyning på 978.27M E𝕏PB. I løpet av de siste 24 timene E𝕏PB har den blitt handlet mellom $ 0.00002433(laveste) og $ 0.00002569 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00007217, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000228.

Kortsiktig har E𝕏PB beveget seg +0.65% i løpet av den siste timen og -10.36% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på BOUNCY BALL of OFiD Fun er $ 25.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på E𝕏PB er 978.27M, med en total tilgang på 999417007.923616. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.64K.