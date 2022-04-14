Bouncing Seals (SEALS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bouncing Seals (SEALS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bouncing Seals (SEALS) Informasjon Bouncing Seals is an innovative crypto project that captivates users with its adorable seal-themed concept. The project incorporates animated seals bouncing through various virtual environments within the blockchain. Users engage in activities like collecting, breeding, and trading these animated seals as non-fungible tokens (NFTs) on the blockchain. Each seal possesses unique traits, fostering a vibrant community around the joyous, unstoppable bouncing of these digital creatures. The project's allure lies in its playful nature, inviting users to participate in an entertaining and engaging crypto experience centered around these lively bouncing seals. Offisiell nettside: https://bouncingseals.com/ Teknisk dokument: https://bouncingseals.com/ Kjøp SEALS nå!

Bouncing Seals (SEALS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bouncing Seals (SEALS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.93K $ 13.93K $ 13.93K Total forsyning: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M Sirkulerende forsyning: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.93K $ 13.93K $ 13.93K All-time high: $ 0.00022943 $ 0.00022943 $ 0.00022943 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Bouncing Seals (SEALS) pris

Bouncing Seals (SEALS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bouncing Seals (SEALS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SEALS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SEALS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SEALSs tokenomics, kan du utforske SEALS tokenets livepris!

