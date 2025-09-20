BounceBit BTC (BBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 114,311 24 timer høy $ 119,648 All Time High $ 125,597 Laveste pris $ 48,489 Prisendring (1H) +0.52% Prisendring (1D) +0.38% Prisendring (7D) +0.49%

BounceBit BTC (BBTC) sanntidsprisen er $116,644. I løpet av de siste 24 timene har BBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 114,311 og et toppnivå på $ 119,648, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BBTC er $ 125,597, mens den rekordlave prisen er $ 48,489.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BBTC endret seg med +0.52% i løpet av den siste timen, +0.38% over 24 timer og +0.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BounceBit BTC (BBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.83B Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 15,722.0

Nåværende markedsverdi på BounceBit BTC er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BBTC er 0.00, med en total tilgang på 15722.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.83B.