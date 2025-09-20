Dagens BOTXCOIN livepris er 0.01099513 USD. Spor prisoppdateringer for BOTX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOTX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BOTXCOIN livepris er 0.01099513 USD. Spor prisoppdateringer for BOTX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOTX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BOTX

BOTX Prisinformasjon

BOTX teknisk dokument

BOTX Offisiell nettside

BOTX tokenomics

BOTX Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BOTXCOIN Logo

BOTXCOIN Pris (BOTX)

Ikke oppført

1 BOTX til USD livepris:

$0.01099513
$0.01099513$0.01099513
+1.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
BOTXCOIN (BOTX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:30:25 (UTC+8)

BOTXCOIN (BOTX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0105724
$ 0.0105724$ 0.0105724
24 timer lav
$ 0.01123859
$ 0.01123859$ 0.01123859
24 timer høy

$ 0.0105724
$ 0.0105724$ 0.0105724

$ 0.01123859
$ 0.01123859$ 0.01123859

$ 3.27
$ 3.27$ 3.27

$ 0
$ 0$ 0

+2.81%

+1.18%

-1.95%

-1.95%

BOTXCOIN (BOTX) sanntidsprisen er $0.01099513. I løpet av de siste 24 timene har BOTX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0105724 og et toppnivå på $ 0.01123859, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOTX er $ 3.27, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOTX endret seg med +2.81% i løpet av den siste timen, +1.18% over 24 timer og -1.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BOTXCOIN (BOTX) Markedsinformasjon

$ 18.81M
$ 18.81M$ 18.81M

--
----

$ 53.47M
$ 53.47M$ 53.47M

1.76B
1.76B 1.76B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BOTXCOIN er $ 18.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOTX er 1.76B, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.47M.

BOTXCOIN (BOTX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BOTXCOIN til USD ble $ +0.00012791.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BOTXCOIN til USD ble $ -0.0012158711.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BOTXCOIN til USD ble $ +0.0011036196.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BOTXCOIN til USD ble $ +0.005086344881083934.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00012791+1.18%
30 dager$ -0.0012158711-11.05%
60 dager$ +0.0011036196+10.04%
90 dager$ +0.005086344881083934+86.08%

Hva er BOTXCOIN (BOTX)

botXcoin is a future token for financial freedom that provide a functional token for using our profitable trading robot in all cryptocurrency exchange all over the world. The goal of this project is to utilize trading robot (BOTX App) and build a multi cryptocurrency trading exchange (BOTXPRO).

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BOTXCOIN (BOTX) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

BOTXCOIN Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BOTXCOIN (BOTX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BOTXCOIN (BOTX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BOTXCOIN.

Sjekk BOTXCOINprisprognosen nå!

BOTX til lokale valutaer

BOTXCOIN (BOTX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BOTXCOIN (BOTX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOTX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BOTXCOIN (BOTX)

Hvor mye er BOTXCOIN (BOTX) verdt i dag?
Live BOTX prisen i USD er 0.01099513 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BOTX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BOTX til USD er $ 0.01099513. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BOTXCOIN?
Markedsverdien for BOTX er $ 18.81M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BOTX?
Den sirkulerende forsyningen av BOTX er 1.76B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOTX ?
BOTX oppnådde en ATH-pris på 3.27 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BOTX?
BOTX så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til BOTX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOTX er -- USD.
Vil BOTX gå høyere i år?
BOTX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOTX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:30:25 (UTC+8)

BOTXCOIN (BOTX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.