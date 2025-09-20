BOTXCOIN (BOTX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0105724 24 timer høy $ 0.01123859 All Time High $ 3.27 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +2.81% Prisendring (1D) +1.18% Prisendring (7D) -1.95%

BOTXCOIN (BOTX) sanntidsprisen er $0.01099513. I løpet av de siste 24 timene har BOTX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0105724 og et toppnivå på $ 0.01123859, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOTX er $ 3.27, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOTX endret seg med +2.81% i løpet av den siste timen, +1.18% over 24 timer og -1.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BOTXCOIN (BOTX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.81M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 53.47M Opplagsforsyning 1.76B Total forsyning 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på BOTXCOIN er $ 18.81M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOTX er 1.76B, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.47M.