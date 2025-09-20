Boton AI (BOTON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00031202 $ 0.00031202 $ 0.00031202 24 timer lav $ 0.00038166 $ 0.00038166 $ 0.00038166 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00031202$ 0.00031202 $ 0.00031202 24 timer høy $ 0.00038166$ 0.00038166 $ 0.00038166 All Time High $ 0.00103456$ 0.00103456 $ 0.00103456 Laveste pris $ 0.00008766$ 0.00008766 $ 0.00008766 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -15.50% Prisendring (7D) -18.28% Prisendring (7D) -18.28%

Boton AI (BOTON) sanntidsprisen er $0.0003136. I løpet av de siste 24 timene har BOTON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00031202 og et toppnivå på $ 0.00038166, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOTON er $ 0.00103456, mens den rekordlave prisen er $ 0.00008766.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOTON endret seg med -- i løpet av den siste timen, -15.50% over 24 timer og -18.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Boton AI (BOTON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 313.60K$ 313.60K $ 313.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 313.60K$ 313.60K $ 313.60K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Boton AI er $ 313.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOTON er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 313.60K.