Botanix Staked Bitcoin (STBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Botanix Staked Bitcoin (STBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Botanix Staked Bitcoin (STBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.76M $ 8.76M $ 8.76M Total forsyning: $ 98.69 $ 98.69 $ 98.69 Sirkulerende forsyning: $ 98.69 $ 98.69 $ 98.69 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.76M $ 8.76M $ 8.76M All-time high: $ 128,136 $ 128,136 $ 128,136 All-Time Low: $ 84,024 $ 84,024 $ 84,024 Nåværende pris: $ 88,795 $ 88,795 $ 88,795 Lær mer om Botanix Staked Bitcoin (STBTC) pris Kjøp STBTC nå!

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Informasjon Offisiell nettside: https://botanixlabs.com/

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Botanix Staked Bitcoin (STBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STBTCs tokenomics, kan du utforske STBTC tokenets livepris!

