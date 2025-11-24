Botanix Staked Bitcoin pris i dag

Sanntids Botanix Staked Bitcoin (STBTC) pris i dag er $ 87,488, med en 2.39% endring de siste 24 timene. Nåværende STBTC til USD konverteringssats er $ 87,488 per STBTC.

Botanix Staked Bitcoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,633,700, med en sirkulerende forsyning på 98.69 STBTC. I løpet av de siste 24 timene STBTC har den blitt handlet mellom $ 85,312(laveste) og $ 94,388 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 128,136, mens tidenes laveste notering var $ 84,024.

Kortsiktig har STBTC beveget seg -0.51% i løpet av den siste timen og -9.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Botanix Staked Bitcoin (STBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.63M$ 8.63M $ 8.63M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.63M$ 8.63M $ 8.63M Opplagsforsyning 98.69 98.69 98.69 Total forsyning 98.69326175450551 98.69326175450551 98.69326175450551

Nåværende markedsverdi på Botanix Staked Bitcoin er $ 8.63M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STBTC er 98.69, med en total tilgang på 98.69326175450551. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.63M.