BOSSU (BOSSU) Informasjon BOSSU is an original character and AI agent created by Wawe Online, utilizing the Eliza framework by AI16Z DAO. It serves as an interactive digital companion and is building an entire ecosystem of interactive entertainment around the BOSSU IP and its token. BOSSU aims to provide a fresh and creative, interactive experience with a unique character across social media platforms and in real life through gamified experiences and merchandising. Offisiell nettside: https://bossu.online/ Kjøp BOSSU nå!

BOSSU (BOSSU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BOSSU (BOSSU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 61.26K $ 61.26K $ 61.26K Total forsyning: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M Sirkulerende forsyning: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 61.26K $ 61.26K $ 61.26K All-time high: $ 0.00350761 $ 0.00350761 $ 0.00350761 All-Time Low: $ 0.00004653 $ 0.00004653 $ 0.00004653 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om BOSSU (BOSSU) pris

BOSSU (BOSSU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BOSSU (BOSSU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOSSU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOSSU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOSSUs tokenomics, kan du utforske BOSSU tokenets livepris!

BOSSU prisforutsigelse Vil du vite hvor BOSSU kan være på vei? Vår BOSSU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOSSU tokenets prisforutsigelse nå!

