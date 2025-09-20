BOSSU (BOSSU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00006458 24 timer lav $ 0.00006713 24 timer høy Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -2.20% Prisendring (7D) -3.22%

BOSSU (BOSSU) sanntidsprisen er $0.00006565. I løpet av de siste 24 timene har BOSSU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00006458 og et toppnivå på $ 0.00006713, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOSSU er $ 0.00350761, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004653.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOSSU endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -2.20% over 24 timer og -3.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BOSSU (BOSSU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 65.56K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 65.56K Opplagsforsyning 998.60M Total forsyning 998,595,435.070675

Nåværende markedsverdi på BOSSU er $ 65.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOSSU er 998.60M, med en total tilgang på 998595435.070675. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.56K.