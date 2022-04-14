Boss Burger (BOSSBURGER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Boss Burger (BOSSBURGER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Boss Burger (BOSSBURGER) Informasjon Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain. Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited. We are building one order at a time. Offisiell nettside: https://bossburger.fun/ Kjøp BOSSBURGER nå!

Boss Burger (BOSSBURGER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Boss Burger (BOSSBURGER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 80.91K $ 80.91K $ 80.91K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 80.91K $ 80.91K $ 80.91K All-time high: $ 0.00154863 $ 0.00154863 $ 0.00154863 All-Time Low: $ 0.00002681 $ 0.00002681 $ 0.00002681 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Boss Burger (BOSSBURGER) pris

Boss Burger (BOSSBURGER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Boss Burger (BOSSBURGER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOSSBURGER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOSSBURGER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOSSBURGERs tokenomics, kan du utforske BOSSBURGER tokenets livepris!

