Boss Burger (BOSSBURGER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00154863$ 0.00154863 $ 0.00154863 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.90% Prisendring (1D) -6.67% Prisendring (7D) -30.78% Prisendring (7D) -30.78%

Boss Burger (BOSSBURGER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BOSSBURGER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOSSBURGER er $ 0.00154863, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOSSBURGER endret seg med +0.90% i løpet av den siste timen, -6.67% over 24 timer og -30.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Boss Burger (BOSSBURGER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 81.46K$ 81.46K $ 81.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.46K$ 81.46K $ 81.46K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Boss Burger er $ 81.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOSSBURGER er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.46K.