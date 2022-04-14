BOSagora (BOA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BOSagora (BOA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BOSagora (BOA) Informasjon The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA. BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy. BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation. Offisiell nettside: https://www.bosagora.io/ Teknisk dokument: https://bosagora.io/files/BOSAGORA_Whitepaper_EN_Aug_2024.pdf Kjøp BOA nå!

BOSagora (BOA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BOSagora (BOA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Total forsyning: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B Sirkulerende forsyning: $ 472.74M $ 472.74M $ 472.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.54M $ 10.54M $ 10.54M All-time high: $ 0.00911844 $ 0.00911844 $ 0.00911844 All-Time Low: $ 0.00600593 $ 0.00600593 $ 0.00600593 Nåværende pris: $ 0.00690131 $ 0.00690131 $ 0.00690131 Lær mer om BOSagora (BOA) pris

BOSagora (BOA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BOSagora (BOA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOAs tokenomics, kan du utforske BOA tokenets livepris!

BOA prisforutsigelse Vil du vite hvor BOA kan være på vei? Vår BOA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BOA tokenets prisforutsigelse nå!

