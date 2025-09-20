BOSagora (BOA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00686733 24 timer høy $ 0.00696142 All Time High $ 0.00911844 Laveste pris $ 0.00600593 Prisendring (1H) +0.16% Prisendring (1D) -0.97% Prisendring (7D) -0.74%

BOSagora (BOA) sanntidsprisen er $0.0068799. I løpet av de siste 24 timene har BOA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00686733 og et toppnivå på $ 0.00696142, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOA er $ 0.00911844, mens den rekordlave prisen er $ 0.00600593.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOA endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -0.97% over 24 timer og -0.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BOSagora (BOA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.25M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.49M Opplagsforsyning 472.74M Total forsyning 1,526,755,093.0

Nåværende markedsverdi på BOSagora er $ 3.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOA er 472.74M, med en total tilgang på 1526755093.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.49M.