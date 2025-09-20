Dagens BOSagora livepris er 0.0068799 USD. Spor prisoppdateringer for BOA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens BOSagora livepris er 0.0068799 USD. Spor prisoppdateringer for BOA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BOA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BOA

BOA Prisinformasjon

BOA teknisk dokument

BOA Offisiell nettside

BOA tokenomics

BOA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

BOSagora Logo

BOSagora Pris (BOA)

Ikke oppført

1 BOA til USD livepris:

$0.0068799
$0.0068799$0.0068799
-0.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
BOSagora (BOA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:00:17 (UTC+8)

BOSagora (BOA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00686733
$ 0.00686733$ 0.00686733
24 timer lav
$ 0.00696142
$ 0.00696142$ 0.00696142
24 timer høy

$ 0.00686733
$ 0.00686733$ 0.00686733

$ 0.00696142
$ 0.00696142$ 0.00696142

$ 0.00911844
$ 0.00911844$ 0.00911844

$ 0.00600593
$ 0.00600593$ 0.00600593

+0.16%

-0.97%

-0.74%

-0.74%

BOSagora (BOA) sanntidsprisen er $0.0068799. I løpet av de siste 24 timene har BOA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00686733 og et toppnivå på $ 0.00696142, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOA er $ 0.00911844, mens den rekordlave prisen er $ 0.00600593.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOA endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -0.97% over 24 timer og -0.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BOSagora (BOA) Markedsinformasjon

$ 3.25M
$ 3.25M$ 3.25M

--
----

$ 10.49M
$ 10.49M$ 10.49M

472.74M
472.74M 472.74M

1,526,755,093.0
1,526,755,093.0 1,526,755,093.0

Nåværende markedsverdi på BOSagora er $ 3.25M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOA er 472.74M, med en total tilgang på 1526755093.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.49M.

BOSagora (BOA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på BOSagora til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på BOSagora til USD ble $ -0.0008070790.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på BOSagora til USD ble $ -0.0013984648.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på BOSagora til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.97%
30 dager$ -0.0008070790-11.73%
60 dager$ -0.0013984648-20.32%
90 dager$ 0--

Hva er BOSagora (BOA)

The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA. BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy. BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

BOSagora (BOA) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

BOSagora Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil BOSagora (BOA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine BOSagora (BOA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for BOSagora.

Sjekk BOSagoraprisprognosen nå!

BOA til lokale valutaer

BOSagora (BOA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BOSagora (BOA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om BOSagora (BOA)

Hvor mye er BOSagora (BOA) verdt i dag?
Live BOA prisen i USD er 0.0068799 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BOA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BOA til USD er $ 0.0068799. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for BOSagora?
Markedsverdien for BOA er $ 3.25M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BOA?
Den sirkulerende forsyningen av BOA er 472.74M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOA ?
BOA oppnådde en ATH-pris på 0.00911844 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BOA?
BOA så en ATL-pris på 0.00600593 USD.
Hva er handelsvolumet til BOA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOA er -- USD.
Vil BOA gå høyere i år?
BOA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:00:17 (UTC+8)

BOSagora (BOA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.