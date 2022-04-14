Borpa (BORPA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Borpa (BORPA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Borpa (BORPA) Informasjon Borpa. Just Borpa. Borpa was born from a profound desire to honor the web3 industry, reflecting the countless hours I’ve poured into it. My idealistic dream was to merge the richness of the crypto culture with the viral potential of DeFi concepts. What’s the utility about? The utility is culture. Back To The Basics Borpa was built under the promises of being “The Next Generation Memecoin”. A truly beautiful thing that could only happen with truly beautiful partners. These episodes have made me realize how disconnected I was from the reality of the industry I was building in. The core concept of a memecoin is simple and viral, designed to be easily accessible. This experience has been a true ego death, and it’s time to embrace what truly makes a memecoin visible: its community. Offisiell nettside: https://justborpa.com/ Kjøp BORPA nå!

Borpa (BORPA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Borpa (BORPA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 59.01K $ 59.01K $ 59.01K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 59.01K $ 59.01K $ 59.01K All-time high: $ 0.00895544 $ 0.00895544 $ 0.00895544 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Borpa (BORPA) pris

Borpa (BORPA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Borpa (BORPA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BORPA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BORPA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BORPAs tokenomics, kan du utforske BORPA tokenets livepris!

BORPA prisforutsigelse Vil du vite hvor BORPA kan være på vei? Vår BORPA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BORPA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!