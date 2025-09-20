Borpa (BORPA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00895544$ 0.00895544 $ 0.00895544 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.48% Prisendring (1D) -2.92% Prisendring (7D) +12.76% Prisendring (7D) +12.76%

Borpa (BORPA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BORPA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BORPA er $ 0.00895544, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BORPA endret seg med -0.48% i løpet av den siste timen, -2.92% over 24 timer og +12.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Borpa (BORPA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 63.01K$ 63.01K $ 63.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 63.01K$ 63.01K $ 63.01K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Nåværende markedsverdi på Borpa er $ 63.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BORPA er 1000.00M, med en total tilgang på 999999999.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 63.01K.