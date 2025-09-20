Bork on Ethereum (BORK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.058727$ 0.058727 $ 0.058727 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) +0.20% Prisendring (7D) -2.66% Prisendring (7D) -2.66%

Bork on Ethereum (BORK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BORK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BORK er $ 0.058727, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BORK endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, +0.20% over 24 timer og -2.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bork on Ethereum (BORK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.21K$ 46.21K $ 46.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.21K$ 46.21K $ 46.21K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Bork on Ethereum er $ 46.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BORK er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.21K.