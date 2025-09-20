Boring Protocol (BOP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.198562$ 0.198562 $ 0.198562 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -1.20% Prisendring (7D) -6.68% Prisendring (7D) -6.68%

Boring Protocol (BOP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BOP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOP er $ 0.198562, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOP endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -1.20% over 24 timer og -6.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Boring Protocol (BOP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.57K$ 5.57K $ 5.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.27K$ 14.27K $ 14.27K Opplagsforsyning 97.54M 97.54M 97.54M Total forsyning 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Boring Protocol er $ 5.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOP er 97.54M, med en total tilgang på 250000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.27K.