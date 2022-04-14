BORGY ($BORGY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i BORGY ($BORGY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

BORGY ($BORGY) Informasjon Borgy is the Memecoin of the Swissborg community, aiming to engage the Solana community around an innovative narrative, promoting positivism and advocating for on-chain safety. In the vibrant world of Solana, Borgy emerged as a beacon of hope for traders. Guiding them away from hasty decisions, he instilled values of loyalty, strength and faith, leading to new summits. With Borgy’s enthusiasm, the once despairing trenches transformed into a place of learning and prosperity, restoring faith and uniting the community through kindness Offisiell nettside: https://borgysol.com/ Kjøp $BORGY nå!

BORGY ($BORGY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for BORGY ($BORGY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.12M $ 10.12M $ 10.12M Total forsyning: $ 77.58B $ 77.58B $ 77.58B Sirkulerende forsyning: $ 76.45B $ 76.45B $ 76.45B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.26M $ 10.26M $ 10.26M All-time high: $ 0.00020098 $ 0.00020098 $ 0.00020098 All-Time Low: $ 0.0000444 $ 0.0000444 $ 0.0000444 Nåværende pris: $ 0.00013219 $ 0.00013219 $ 0.00013219 Lær mer om BORGY ($BORGY) pris

BORGY ($BORGY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak BORGY ($BORGY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $BORGY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $BORGY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $BORGYs tokenomics, kan du utforske $BORGY tokenets livepris!

