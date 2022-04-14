Bored Candy City (CANDY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bored Candy City (CANDY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bored Candy City (CANDY) Informasjon Bored Candy City is a DEX & AMM, NFT collection & P2E mobile game on cronos chain (soon NFT marketplace) Offisiell nettside: https://candycity.finance/ Kjøp CANDY nå!

Bored Candy City (CANDY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bored Candy City (CANDY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 31.80M $ 31.80M $ 31.80M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.38K $ 39.38K $ 39.38K All-time high: $ 0.392616 $ 0.392616 $ 0.392616 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00123831 $ 0.00123831 $ 0.00123831 Lær mer om Bored Candy City (CANDY) pris

Bored Candy City (CANDY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bored Candy City (CANDY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CANDY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CANDY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CANDYs tokenomics, kan du utforske CANDY tokenets livepris!

