BOPPY (BOPPY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00243358$ 0.00243358 $ 0.00243358 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +15.71% Prisendring (7D) +15.71%

BOPPY (BOPPY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BOPPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOPPY er $ 0.00243358, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOPPY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +15.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BOPPY (BOPPY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.61K$ 15.61K $ 15.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.61K$ 15.61K $ 15.61K Opplagsforsyning 995.55M 995.55M 995.55M Total forsyning 995,553,942.294 995,553,942.294 995,553,942.294

Nåværende markedsverdi på BOPPY er $ 15.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOPPY er 995.55M, med en total tilgang på 995553942.294. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.61K.