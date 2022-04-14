Bop Cat (BOP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Bop Cat (BOP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Bop Cat (BOP) Informasjon Bop cat is a meme coin on SOL centered around creating a fun and engaging community-driven ecosystem. Bop cat was created by the popular artist RareDoodle. Crypto enthusiasts have created an exciting community centered around rare doodles creation “bop cat” with the intentions to bring entertainment and classic memes back to crypto. The cat is widely known for the way it bops up and down in your wallet and on DEX. Offisiell nettside: https://pump.fun/coin/F5hqdbykXuksp8P78CAZenSvpPShAYKrP2U2MiZMdgFN Kjøp BOP nå!

Bop Cat (BOP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Bop Cat (BOP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 133.08K $ 133.08K $ 133.08K Total forsyning: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M Sirkulerende forsyning: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 133.08K $ 133.08K $ 133.08K All-time high: $ 0.04155681 $ 0.04155681 $ 0.04155681 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00013325 $ 0.00013325 $ 0.00013325 Lær mer om Bop Cat (BOP) pris

Bop Cat (BOP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Bop Cat (BOP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BOP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BOP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BOPs tokenomics, kan du utforske BOP tokenets livepris!

